Ukinut pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana: Nema dokaza o pokušaju ubistva Podgoričanina

Blic pre 2 sata
Sudija za istragu Višeg suda ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana Y.G. i N.D. jer ne postoji osnovana sumnja da su njih dvojica izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Podgoričanina M.J.

To je Vijestima kazala savetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. " Sudija za istragu je dana 30.10.2025. godine ukinuo pritvor određen rešenjem od 29.10.2025 godine po pritvorskom osnovu iz člana 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a našavši da ne postoji osnovana sumnja da su okrivljeni Y.G. i N.D. izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju, stavljeno im na teret naredbom o sprovođenju istrage, a shodno predlogu VDT-a", navodi se u saopštenju. Y. G. i N. D. će
