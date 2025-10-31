Crna Gora: Ukinut pritvor državljanima Azerbejdžana i Turske

Danas pre 2 sata  |  RTCG
Sudija za istragu Višeg suda Crne Gore ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana zbog toga što, kako je naveo, ne postoji osnovana sumnja da su njih dvojica izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju Podgoričanina M.J. na Zabjelu pre nekoliko dana, javili su crnogorski mediji.

U obrazloženju odluke navodi se da je sud, postupajući po predlogu Višeg državnog tužilaštva, utvrdio da ne postoji osnovana sumnja da su oni izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju, kako im je bilo stavljeno na teret naredbom o sprovođenju istrage, prenosi RTCG. Na osnovu odluke suda, pritvor je ukinut, a okrivljeni će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici je 27. oktobra donelo rešenje o zadržavanju
