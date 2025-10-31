Novosađani dočekali prvu grupu studenata koja je stigla peške iz Novog Pazara

Hiljade Novosađana dočekalo je večeras kod Mosta slobode prvu grupu studenata koji su polse 16 dana i pređenih 400 kilometara stigli peške iz Novog Pazara.

Studenti nose medalje iz gradova koje su prošli na svom putu do Novog Sada, javio je reporter Bete. Novosadski studenti su im podelili zahvalnice za put koji su prešli, a na kojima je pisalo "zahvalnica za svaki tvoj pređeni korak u borbi za slobodu". Doček je organizovan na ukupno 10 punktova u gradu, pošto studenti stižu iz raznih pravaca, između ostalog iz pravca Subotice, Zrenjanina, Vršca, Beograda. Grupi studenata koja pešači iz Subotice u Kisaču je priređen