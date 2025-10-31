Da li Vučić „sve drži pod kontrolom“ i čemu služi najava naprednjačkog mitinga za desetak dana?

Danas pre 1 sat  |  Mirjana R. Milenković
Da li Vučić „sve drži pod kontrolom“ i čemu služi najava naprednjačkog mitinga za desetak dana?

Dok studenti iz svih krajeva Srbije danima pešače ka Novom Sadu na komemorativni skup za 16 poginulih pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se iz Taškenta pita šta se to dešava u subotu, da nije neka utakmica.

Naravno da predsednik ne samo da zna šta se to dešava u subotu u Novom Sadu, već se iz njegove druge rečenice vidi i da su ga službe obavestile koliko se ljudi tamo očekuje. U tom istom gradu, kako odmah potom najavljuje, okupiće se za desetak dana mnogo više ljudi, na njegovom mitingu. Ove tri Vučićeve poruke, sadržane u jednoj izjavi, po oceni sagovornika Danasa predstavljaju loše odglumljenu smirenost i njegov dosta usiljeni pokušaj da pokaže da sve drži pod
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(FOTO) Saobraćajna nesreća na auto-putu ka Novom Sadu, stotine vozila stoje u koloni

(FOTO) Saobraćajna nesreća na auto-putu ka Novom Sadu, stotine vozila stoje u koloni

N1 Info pre 45 minuta
Usporen saobraćaj ka Novom Sadu kod isključenja za Inđiju

Usporen saobraćaj ka Novom Sadu kod isključenja za Inđiju

Glas Šumadije pre 45 minuta
Duga kolona vozila na auto-putu za Novi Sad: Stotine automobila stoje u mestu

Duga kolona vozila na auto-putu za Novi Sad: Stotine automobila stoje u mestu

Nova pre 1 sat
Ove spektakularne fotografije i snimak iz drona morate da pogledate

Ove spektakularne fotografije i snimak iz drona morate da pogledate

Nova pre 2 sata
Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

N1 Info pre 4 sati
Večeras doček studenata i građana koji dolaze peške u Novi Sad, među njima i Čačani

Večeras doček studenata i građana koji dolaze peške u Novi Sad, među njima i Čačani

Morava info pre 4 sati
Doček studenata i komemorativni skup u Novom Sadu: Šta se sve zna do sada

Doček studenata i komemorativni skup u Novom Sadu: Šta se sve zna do sada

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (III)

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (III)

Cenzolovka pre 30 minuta
(BLOG) Studenti i građani na poslednjoj pešačkoj etapi do Novog Sada, krenuli i biciklisti

(BLOG) Studenti i građani na poslednjoj pešačkoj etapi do Novog Sada, krenuli i biciklisti

N1 Info pre 11 minuta
(FOTO) Saobraćajna nesreća na auto-putu ka Novom Sadu, stotine vozila stoje u koloni

(FOTO) Saobraćajna nesreća na auto-putu ka Novom Sadu, stotine vozila stoje u koloni

N1 Info pre 45 minuta
Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

RTV pre 10 minuta
Ujedinjeni zborovi Kragujevca objavili zborno mesto u Novom Sadu

Ujedinjeni zborovi Kragujevca objavili zborno mesto u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 35 minuta