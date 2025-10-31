Da li Vučić „sve drži pod kontrolom“ i čemu služi najava naprednjačkog mitinga za desetak dana?

Dok studenti iz svih krajeva Srbije danima pešače ka Novom Sadu na komemorativni skup za 16 poginulih pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se iz Taškenta pita šta se to dešava u subotu, da nije neka utakmica.

Naravno da predsednik ne samo da zna šta se to dešava u subotu u Novom Sadu, već se iz njegove druge rečenice vidi i da su ga službe obavestile koliko se ljudi tamo očekuje. U tom istom gradu, kako odmah potom najavljuje, okupiće se za desetak dana mnogo više ljudi, na njegovom mitingu. Ove tri Vučićeve poruke, sadržane u jednoj izjavi, po oceni sagovornika Danasa predstavljaju loše odglumljenu smirenost i njegov dosta usiljeni pokušaj da pokaže da sve drži pod