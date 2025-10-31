Rast BDP-a Srbije dva odsto u trećem kvartalu

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Bloomberg Adria
Rast BDP-a Srbije dva odsto u trećem kvartalu

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije u trećem kvartalu 2025. godine u odnosu na isti period 2024. iznosio je dva odsto, objavio je u petak Republički zavod za statistiku (RZS).

Takav rezultat gotovo je identičan prethodnim podacima o rastu BDP-a u prva dva kvartala ove godine. Usporavanje srpske privrede u 2025. evidentno je jer je i prvo tromesečje donelo privredni rast od samo dva odsto, a drugo od 2,1 odsto međugodišnje. Prema podacima RZS-a, takav ishod posledica je rast potrošnje domaćinstava i javne potrošnje od oko tri odsto, dok su investicije opale i građevinska aktivnost zabeležila pad od čak 16 odsto godišnje. "Izvoz robe i
