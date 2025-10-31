Izveštaj Kristijana Šmita danas pred UN-om: Dok ga je pisao, Dodik se nagodio

Izveštaj visokog predstavnika Kristijana Šmita danas će biti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Kako prenose Vijesti.ba izveštaj se odnosi na period pre povlačenja spornih zakona iz NSRS. U izveštaju se navodi da „kriza u Bosni i Hercegovini proizlazi iz nedavnih poteza vlasti RS i njenog bivšeg predsednika Milorada Dodika usmerenih protiv države i njenih institucija“. „Međutim, ti potezi nisu izolovani incidenti izazvani isključivo presudom Suda Bosne i Hercegovine i naknadnom odlukom Centralne izborne komisije o prestanku Dodikovog mandata. Naprotiv, oni