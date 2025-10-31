Izveštaj Kristijana Šmita danas pred UN-om: Dok ga je pisao, Dodik se nagodio

Danas pre 2 sata  |  Vijesti.ba
Izveštaj Kristijana Šmita danas pred UN-om: Dok ga je pisao, Dodik se nagodio

Izveštaj visokog predstavnika Kristijana Šmita danas će biti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Kako prenose Vijesti.ba izveštaj se odnosi na period pre povlačenja spornih zakona iz NSRS. U izveštaju se navodi da „kriza u Bosni i Hercegovini proizlazi iz nedavnih poteza vlasti RS i njenog bivšeg predsednika Milorada Dodika usmerenih protiv države i njenih institucija“. „Međutim, ti potezi nisu izolovani incidenti izazvani isključivo presudom Suda Bosne i Hercegovine i naknadnom odlukom Centralne izborne komisije o prestanku Dodikovog mandata. Naprotiv, oni
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Šmit u Savetu bezbednosti UN predstavlja izveštaj o BiH, a Rusija koja ga ne priznaje predsedava

Šmit u Savetu bezbednosti UN predstavlja izveštaj o BiH, a Rusija koja ga ne priznaje predsedava

B92 pre 1 sat
Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Beta pre 3 sata
Sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH; Vlada Srpske: Okončati vladavinu neizabranog Šmita

Sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH; Vlada Srpske: Okončati vladavinu neizabranog Šmita

RTV pre 3 sata
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini

Radio 021 pre 2 sata
Vlada Srpske: Okončati vladavinu neizabranog Šmita i poništiti njegove dekrete

Vlada Srpske: Okončati vladavinu neizabranog Šmita i poništiti njegove dekrete

Euronews pre 2 sata
Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Radio sto plus pre 2 sata
Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Danas sednica Saveta bezbednosti o stanju u BiH

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaUNBosna i HercegovinaSavet bezbednostiMilorad Dodik

Svet, najnovije vesti »

Holandski studenti uputili podršku kolegama iz Srbije, kažu da su im - inspiracija: Dokumentarni film "Wake Up, Serbia!"…

Holandski studenti uputili podršku kolegama iz Srbije, kažu da su im - inspiracija: Dokumentarni film "Wake Up, Serbia!" prikazan u Utrehtu

N1 Info pre 10 minuta
Orban traži izuzeće

Orban traži izuzeće

Vesti online pre 5 minuta
Lukašenko: Belorusija se neće uplitati u rat osim ako ne bude spoljne agresije

Lukašenko: Belorusija se neće uplitati u rat osim ako ne bude spoljne agresije

NIN pre 11 minuta
Stravičan prizor u Americi: Pronađeno više od 300 gomila kremiranih ljudskih ostataka u pustinji Nevada! (foto/video)

Stravičan prizor u Americi: Pronađeno više od 300 gomila kremiranih ljudskih ostataka u pustinji Nevada! (foto/video)

Kurir pre 11 minuta
I životinje su deo vojnih operacija Nećete verovati šta ruske snage koriste pored oklopnih vozila!

I životinje su deo vojnih operacija Nećete verovati šta ruske snage koriste pored oklopnih vozila!

Dnevnik pre 5 minuta