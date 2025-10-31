MUP: Uhapšen muškarac iz Beograda zbog sumnje da je na TikTok-u pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Policija je, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila M.V. (1977) iz Beograda koji se sumnjiči za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Uhapšeni je osumnjičen da je „snimio i postavio video-klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije, da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih organa“, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu će biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.