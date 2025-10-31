Veliki noćni napad: Ukrajina napala ruske elektrane i rafinerije dronovima

Danas pre 22 minuta  |  Index.hr
Veliki noćni napad: Ukrajina napala ruske elektrane i rafinerije dronovima

Tokom noći između četvrtka i petka zabeleženi su napadi dronovima na energetsku infrastrukturu u nekoliko ruskih regiona, uključujući Orlovsku, Vladimirski i Jaroslavski oblast, saopštili su ruski zvaničnici i mediji, prenosi Index.hr.

Ukrajinski dronovi pogodili su i oštetili termoelektranu u Orlu, dok su eksplozije odjeknule i u blizini ključne trafostanice i rafinerije nafte u drugim područjima, piše The Kijev Independent. Stanovnici grada Orla tokom noći prijavili su snažne eksplozije, a ruski opozicioni kanal Astra objavio je snimak sa nadzorne kamere koji prikazuje trenutak napada na lokalnu termoelektranu. The “Vladimirskaya” Electrical Substation Attacked Near Vladimir — OSINT Analysis by
Ključne reči

UkrajinaIndependentKijevnafta

