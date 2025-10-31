Novak Đoković saznao moguće rivale u "svojoj" Atini: Jedan ga uvek "tukao"

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Novak Đoković saznao moguće rivale u "svojoj" Atini: Jedan ga uvek "tukao"

Novak Đoković biće slobodan na startu turnira ATP 250 serije u Atini, iza kog stoje on i njegova porodica, dok bi u drugom kolu mogao da se gleda oči u oči sa njemu "mrskim" Alehandrom Tabilom.

Ukoliko Čileanac prethodno savlada Adama Voltona (Australija), najbolji teniser sveta svih vremena imaće priliku da mu se revanšira za prethodne poraze. Obzirom na to da je Tabilo jedan od retkih "reketaša" koji ima maksimalan učinak protiv osvajača 24 Grend slema i vlasnika svih najvažnijih rekorda "belog sporta". 🎾 After three decades, world tennis returns to #Athens! From Nov 1–8, 2025, the Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 brings the ATP Tour
