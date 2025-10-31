Đoković na startu turnira u Atini igra protiv pobednika meča Tabilo–Volton

Novak je prvi nosilac turnira iz serije 250 u glavnom gradu Grčke

Srpski teniser Novak Đoković će prvi meč na ATP turniru u Atini igrati u drugom kolu, protiv pobednika meča Alehandro Tabilo - Adam Volton. Đoković, prvi nosilac turnira iz serije 250 u glavnom gradu Grčke, slobodan je u prvom kolu. U drugom kolu očekuje ga potencijalni duel protiv Tabila ili Voltona, gde je Tabilo blagi favorit prema predviđanjima. Kad je reč o potencijalnom četvrtfinalu, Đokoviću bi prema predviđanjima rival trebalo da bude Nuno Boržeš, koji je