Đoković na startu turnira u Atini igra protiv pobednika meča Tabilo–Volton

Politika pre 1 sat
Đoković na startu turnira u Atini igra protiv pobednika meča Tabilo–Volton

Novak je prvi nosilac turnira iz serije 250 u glavnom gradu Grčke

Srpski teniser Novak Đoković će prvi meč na ATP turniru u Atini igrati u drugom kolu, protiv pobednika meča Alehandro Tabilo - Adam Volton. Đoković, prvi nosilac turnira iz serije 250 u glavnom gradu Grčke, slobodan je u prvom kolu. U drugom kolu očekuje ga potencijalni duel protiv Tabila ili Voltona, gde je Tabilo blagi favorit prema predviđanjima. Kad je reč o potencijalnom četvrtfinalu, Đokoviću bi prema predviđanjima rival trebalo da bude Nuno Boržeš, koji je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Put ka istoriji: Novak kreće u lov na 101. titulu – poznato koga sve mora srušiti do trona!

Put ka istoriji: Novak kreće u lov na 101. titulu – poznato koga sve mora srušiti do trona!

Hot sport pre 1 sat
Novak Đoković saznao moguće rivale u "svojoj" Atini: Jedan ga uvek "tukao"

Novak Đoković saznao moguće rivale u "svojoj" Atini: Jedan ga uvek "tukao"

Euronews pre 2 sata
Novak Đoković u Atini kreće od drugog kola: Srpski teniser čeka pobednika meča Tabilo - Volton

Novak Đoković u Atini kreće od drugog kola: Srpski teniser čeka pobednika meča Tabilo - Volton

Dnevnik pre 1 sat
Đoković saznao protiv koga bi mogao da igra u Atini

Đoković saznao protiv koga bi mogao da igra u Atini

Sputnik pre 2 sata
Održan žreb za Atinu, Novaku preti ozbiljna "mina" odmah na startu

Održan žreb za Atinu, Novaku preti ozbiljna "mina" odmah na startu

Sportske.net pre 2 sata
Poznat Novakov put do 101. titule u karijeri

Poznat Novakov put do 101. titule u karijeri

Sport klub pre 1 sat
Đoković saznao rivale u Atini

Đoković saznao rivale u Atini

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićGrčkaATPATP turnirAtina

Sport, najnovije vesti »

Poraz rukometaša Srbije od Slovenije u prijateljskoj utakmici

Poraz rukometaša Srbije od Slovenije u prijateljskoj utakmici

Danas pre 51 minuta
Siner lako do polufinala mastersa u Parizu

Siner lako do polufinala mastersa u Parizu

Danas pre 25 minuta
Obavljen žreb za turnir u Atini: Poznat put Đokovića do nove titule u karijeri

Obavljen žreb za turnir u Atini: Poznat put Đokovića do nove titule u karijeri

Danas pre 1 sat
Bublik u polufinalu mastersa u Parizu

Bublik u polufinalu mastersa u Parizu

Danas pre 2 sata
Barselona neutralisala veliku seriju Partizana

Barselona neutralisala veliku seriju Partizana

RTS pre 5 minuta