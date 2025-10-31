Održan žreb za Atinu, Novaku preti ozbiljna "mina" odmah na startu

Održan je žreb za ATP turnir iz serije 250 u Atini, na kom će prvi nosilac biti srpski teniser Novak Đoković.

Novak će biti slobodan u prvom kolu, dok ga u drugom čeka duel sa pobednikom meča Alehandro Tabilo – Adam Volton. I tu se krije ozbiljna "mina", pošto je najbolji igrač svih vremena izgubio oba dosadašnja međusobna susreta sa Čileancem Tabilom. U trećem kolu bi Đoković mogao da igra protiv našeg Lasla Đerea, te Nuna Boržesa, kvalifikanta ili Stefanosa Sakelaridisa. Miomir Kecmanović kreće od Kamila Majhšaka, a on je u drugom delu žreba u odnosu na Novaka i Lasla.