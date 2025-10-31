Studenti iz Novog Pazara koji su pešačili 15 dana stigli u Novi Sad

Studenti koji pešače iz Novog Pazara na komemorativni skup u Novom Sadu prešli su večeras Most slobode gde ih je zagrljajima i poljupcima dočekalo mnoštvo Novosađana, pozdravljajući ih vatrometom i bakljama, javila je reporterka FoNeta.

Novopazarski studenti počeli su svoj marš dug više od 400 kilometara do Novog Sada 16. oktobra, pešačeći simbolično po jedan dan za svaku žrtvu tragedije na novosadskoj železničkoj stanici, da bi sutra prisustvovali komemorativnom skupu na godišnjicu pada nadstrešnice. Studentima iz Novog Pazara koji su 16 dana pešačili do Novog Sada, studenti iz ovog grada uručili su večeras medalje za taj poduhvat, javila je reporterka FoNeta. Novopazarcima su simbolično uručeni