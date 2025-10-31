Studenti su objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 13 minuta  |  Nikoleta Jošović
Studenti su objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

Studenti su na društvenim mreža objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu.

Studenti i građani u 10.30 kreću sa svojih lokacija na protest, a okupiće se u 11.30 kod Železničke stanice u Novom Sadu. Na toj lokaciji okupljeni će u 11.52 odati poštu žrtvama u pada nadstrešnice, nakon čega će položiti vence za stradale. U 13.30 kreće glavni program, dok će u 15. 30 studenti emitovati serijal „Prekretnica“. Za 16.30 najavljena je šetnja do Keja i izložba, nakon čega će na Keju u 18.30 ulediti program. Na kraju će u 19.52 još jednom odati poštu
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Studenti objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

Studenti objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

N1 Info pre 8 minuta
Šta se može očekivati od okupljanja u Novom Sadu? Mićin i Petrov o skupu za godišnjicu tragedije na Železničkoj stanici

Šta se može očekivati od okupljanja u Novom Sadu? Mićin i Petrov o skupu za godišnjicu tragedije na Železničkoj stanici

Euronews pre 38 minuta
Studenti objavili detaljan program skupa 1. novembra u Novom Sadu

Studenti objavili detaljan program skupa 1. novembra u Novom Sadu

Danas pre 43 minuta
Studenti objavili program za 1. novembar: Šetnja do keja

Studenti objavili program za 1. novembar: Šetnja do keja

Radio 021 pre 33 minuta
Studenti objavili: Ovo je program i satnica sutrašnjeg obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu

Studenti objavili: Ovo je program i satnica sutrašnjeg obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu

Nedeljnik pre 33 minuta
Studenti objavili detaljan program skupa 1. novembra u Novom Sadu

Studenti objavili detaljan program skupa 1. novembra u Novom Sadu

Luftika pre 7 minuta
Delegacija EU: Dostojanstveno i mirno obeležiti godišnjicu od pada nadstrešnice

Delegacija EU: Dostojanstveno i mirno obeležiti godišnjicu od pada nadstrešnice

Euronews pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadKragujevac

Politika, najnovije vesti »

Aleksandar Vučić na listi najvećih svetskih predatora slobode medija

Aleksandar Vučić na listi najvećih svetskih predatora slobode medija

Cenzolovka pre 42 minuta
Studenti objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

Studenti objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

N1 Info pre 8 minuta
Vučić preneo fon Bekeratu da evropske integracije ostaju strateški cilj Srbije

Vučić preneo fon Bekeratu da evropske integracije ostaju strateški cilj Srbije

Beta pre 43 minuta
EU i Zapadni Balkan udruženi u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

EU i Zapadni Balkan udruženi u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

Beta pre 43 minuta
Studenti objavili program za 1. novembar: Šetnja do keja

Studenti objavili program za 1. novembar: Šetnja do keja

Radio 021 pre 33 minuta