Studenti su objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu

Studenti su na društvenim mreža objavili satnicu programa komemorativnog skupa u Novom Sadu.

Studenti i građani u 10.30 kreću sa svojih lokacija na protest, a okupiće se u 11.30 kod Železničke stanice u Novom Sadu. Na toj lokaciji okupljeni će u 11.52 odati poštu žrtvama u pada nadstrešnice, nakon čega će položiti vence za stradale. U 13.30 kreće glavni program, dok će u 15. 30 studenti emitovati serijal „Prekretnica“. Za 16.30 najavljena je šetnja do Keja i izložba, nakon čega će na Keju u 18.30 ulediti program. Na kraju će u 19.52 još jednom odati poštu