Sagrada familija postala najviša crkva na svetu

pre 1 sat
Getty Images Sagrada familija u Barseloni jedna je od najneobičnijih crkava na svetu Sagrada familija postala je najviša crkva na svetu pošto su radnici postavili prvi deo krsta na vrh centralne kule.

Sa trenutnih 162,91 metar nadvisila je katedralu u Ulmu, Nemačkoj, koja je od 1890. godine bila najviša crkva u svetu. Čuveni arhitekta Antoni Gaudi projektovao je Sagrada familiju, na kojoj je počela rekonstrukcija u centru Barselone pre više od jednog veka. Centralna zgrada trebalo bi da bude završena sledeće godine. Središnja Kula Isusa Hrista još će narasti pošto tokom narednih meseci treba da bude dodat i preostali deo krsta, tako da će na kraju biti visoka
