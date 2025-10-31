Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,2395 dinara za evro

Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,2395 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,2427 dinara za evro. Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabiji bio kada je evro iznosio 117,2560 dinara.