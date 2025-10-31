Srednji kurs dinara za evro 117,2395 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,2395 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,2956dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,4 odsto, a od početka godine za 11,0 odsto.