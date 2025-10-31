Srednji kurs dinara za evro 117,2395 dinara

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,2395 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,2395 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,2956dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,4 odsto, a od početka godine za 11,0 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,2395 dinara za evro

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,2395 dinara za evro

Kurir pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,2395 dinara za evro

Neznatna promena: Zvanični srednji kurs danas je 117,2395 dinara za evro

Kurir pre 23 minuta
U ponedeljak je otkazan službeni put ovog čoveka: To, nažalost, znači da je u Evropi počela ozbiljna kriza!

U ponedeljak je otkazan službeni put ovog čoveka: To, nažalost, znači da je u Evropi počela ozbiljna kriza!

Blic pre 3 minuta
Cene nafte pale zbog stava o preopterećenom tržištu

Cene nafte pale zbog stava o preopterećenom tržištu

Blic pre 43 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,2395 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2395 dinara

RTV pre 2 sata
Sami smo sebe kaznili odustajanjem od ruske nafte

Sami smo sebe kaznili odustajanjem od ruske nafte

Politika pre 2 sata