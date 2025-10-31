Zvala ga deda Srale i pričala da joj je uništio život, pa otišla s njim u dubai: Šok detalje veze Ane Nikolić i Raleta - i ranije su pravili drame po hotelima

Goran Ratković Rale stigao je iz Dubaija u Beograd bez partnerke Ane Nikolić, koja se oglasila na svom Instagram profilu i poručila da ju je dečko ostavio na aerodromu bez novca i kartica.

Od samog njihovog početka imali su turbulentnu vezu. Pevačica je prethodno prijavila kompozitora za nasilje i tada ga nazivala raznim imenima. U više navrata ga je oslovljavala sa Srale i delila u tom periodu poruke u kojima ga je optuživala da joj je uništio život. - Ova žena nam je živi dokaz koliko jedan muškarac može da te uništi. Ujedno i dokaz da se iz svega možeš izvući sama i nastaviti bez k**tena. Jer zaslužuješ da budeš voljena, a ne da te neki nezreli