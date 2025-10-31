"Nije mi dobro, ja ću joj platiti lekove": Prvi snimak Raleta nakon što je ostavio Anu Nikolić u Dubaiju, uhvatili smo ga na aerodromu: Progovorio o pevačici (Video)

Goran Ratković Rale sleteo je upravo na aerodrom Nikola Tesla, nakon drame u Dubaiju sa partnerkom Anom Nikolić.

Ana Nikolić optužila je Raleta da ju je ostavio na aerodomu u Dubaiju bez para i kartica, te da je na lekovima zbog njega. -Pustite me, nije mi dobro, nemojte mi to raditi. Šta je uradila? Izašao je spot. Ja ću joj platiti lekove. - Hotel će biti tužen, to je njihova greška - rekao je za Blic o dramu kada su Anu hteli da izbace iz hotelske sobe. Podsetimo, kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica Ana Nikolić napravili su pravu dramu u Dubaiju, a "Blic" je došao u