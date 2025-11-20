Neprocenjivo blago ukradeno iz muzeja: Policija traga za zlatnim artefaktima iz bronzanog doba

U vezi sa istragom, priveli su 45-godišnju ženu koja je zatim puštena uz kauciju.

Incident se dogodio 6. oktobra 2023. godine pola sata nakon ponoći. Policija Južnog Velsa saopštila je da je nekoliko "neprocenjivih" predmeta ukradeno iz vitrine u glavnoj zgradi Nacionalnog istorijskog muzeja Sent Fagans u Kardifu, a policija traga za odgovornima. Među nestalim predmetima su četiri zlatne narukvice iz srednjeg bronzanog doba iz Povisa u Velsu i zlatna lunula, ukras u obliku polumeseca koji se nosi kao ogrlica, iz Lanlifnija, Gvined, saopštila je