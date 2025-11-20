"Iznervirao se što me nema" Aneli i Asmin sve bliži, ponovo se bude emocije: "On je posesivni bivši" (foto)

Dača shvatio da je Alibaba još uvek lud za Aneli

U rijalitiju Elita 9, Aneli Ahmić dogovorila se sa Dačom Virijevićem da razgovaraju sa Asminom Durdžićem kako bi saznali da li još uvek gaji osećanja prema njoj. - Aneli, idi igraj rijaliti sa Ivanom i Lukom - rekao joj je Alibaba. - Jao, znam te, iznervirao si se što me nema - dodala je Ahmićeva, a on je umirao od smeha. - Idem da spavam - dodao je Durdžić. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju