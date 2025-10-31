BLOG uživo: Pešaci iz svih pravaca danas stižu do Novog Sada

Studentska šetnja iz Beograda do Novog Sada se danas nastavlja. Nakon počinka u Inđiji, studente očekuje još 35 kilometara pešačenja do Novog Sada. Svoj put nastavljaju i studenti koji dolaze iz zapadne Srbije, Mačve, Banata i Bačke.

Šetnja studenata i studentkinja ka Novom Sadu danas se nastavlja iz Inđije. Pola učesnica i učesnika šetnje je ugošćeno u domovima meštana, a za sve one za koje mesta nije bilo – svoj odmor su pronašli na dušecima i stiroporima u centru grada na 10 stepeni, jer im direktori osnovnih i srednjih škola u ovom gradu nisu odobrili smeštaj. Danas studenti polaze iz Inđije oko 9.30 časova, a pauze će praviti kod Domaćinskog salaša, Čortanovaca, Sremskih Karlovaca i