BLOG uživo: Pešaci iz svih pravaca danas stižu do Novog Sada

Mašina pre 2 sata  |  Mašina
Studentska šetnja iz Beograda do Novog Sada se danas nastavlja. Nakon počinka u Inđiji, studente očekuje još 35 kilometara pešačenja do Novog Sada. Svoj put nastavljaju i studenti koji dolaze iz zapadne Srbije, Mačve, Banata i Bačke.

Šetnja studenata i studentkinja ka Novom Sadu danas se nastavlja iz Inđije. Pola učesnica i učesnika šetnje je ugošćeno u domovima meštana, a za sve one za koje mesta nije bilo – svoj odmor su pronašli na dušecima i stiroporima u centru grada na 10 stepeni, jer im direktori osnovnih i srednjih škola u ovom gradu nisu odobrili smeštaj. Danas studenti polaze iz Inđije oko 9.30 časova, a pauze će praviti kod Domaćinskog salaša, Čortanovaca, Sremskih Karlovaca i
BLOG: Odložen polazak studenata iz Inđije

FOTO Stevan Piale prespavao sa studentima na ulici u Inđiji, pa poslao poruku

Akcija "solidarni prevoz" u Beogradu: Zborovi pozivaju da povezete one koji se nisu snašli za vožnju do Novog Sada

Večeras doček studenata i građana koji dolaze u Novi Sad

FOTO Srpski sportista objavljuje snimke iz šetnje ka Novom Sadu: Legendarni glumac ne želi da stane, u Inđiji ih dočekali vatrometima

Studenti spavali napolju, vlast u Inđiji zatvorila vrata škola

Obezbeđen smeštaj u Inđiji za studente, na otvorenom spavao manji broj njih: “Lekcija celom svetu”

(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

Studenti nastavili pešačenje do Novog Sada nakon noći provedene u Inđiji

Jelić (POKS): Najava rušenja visokog obrazovanja pokazatelj je potpune nemoći vlasti

Hrvatska novinarka donosi štrukle srpskim studentima: “Uz grljenje na ničijoj zemlji”

