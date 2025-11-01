(Video) Kuća strave u Rakovici! Građani ne smeju da izađu iz domova: "Pacovi izlaze na ulicu, gomila napuštenih pasa svakodnevno napada decu"

Strah i neizvesnost ovih dana vladaju među roditeljima i stanovnicima beogradske Rakovice. U neposrednoj blizini Osnovne škole „Nikola Tesla“ i vrtića „Dolores“, već danima lutaju psi koji, prema rečima meštana, nasrću na prolaznike i decu. Sve je počelo nakon smrti vlasnika kuće u kojoj su psi boravili — od tada je dvorište napušteno, a životinje slobodno izlaze na ulicu.

Sve je nedavno eskaliralo, kada su se, prema rečima meštana, psi otrgli iz dvorišta kuće čiji je vlasnik nedavno preminuo. Kuća u kojoj su životinje boravile sada je napuštena — kapije su širom otvorene, a dvorište neograđeno i puno otpada. Od tada, psi slobodno izlaze na ulicu, kruže oko obližnjih zgrada, škola i plaše decu koja svakog jutra tuda prolaze na putu do nastave. - Čovek je preminuo, imao je nekoliko opasnih pasa, zapravo i dalje su tu. Oni su otpušteni