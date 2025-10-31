Uživo, Partizan - Barselona: Preokret u Areni, crno-beli prokockali dvocifrenu prednost

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Barselone od 20.30 u Beogradskoj areni, u okviru 8. kola Evrolige.

Crno-beli su trenutno na skoru 3-4 i nalaze se na 14. mestu na tabeli, dok su Katalonci na osmoj poziciji sa obrnutim skorom od četiri pobede i tri poraza. Izabranici Željka Obradovića su vezali dva poraza - Od Pariza kod kuće i Hapoela u gostima, dok je Barselona u poslednjem kolu slavila protiv Milana. Što se tiče međusobnog odmera, španski tim je slavio u poslednjih 11 mečeva, dok su crno-beli zadnji put zabeležili trijumf u Pioniru 2010. godine. Barselona