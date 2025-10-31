Uživo, Partizan - Barselona: Preokret u Areni, crno-beli prokockali dvocifrenu prednost

Mondo pre 51 minuta  |  Jelena Bijeljić
Uživo, Partizan - Barselona: Preokret u Areni, crno-beli prokockali dvocifrenu prednost

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Barselone od 20.30 u Beogradskoj areni, u okviru 8. kola Evrolige.

Crno-beli su trenutno na skoru 3-4 i nalaze se na 14. mestu na tabeli, dok su Katalonci na osmoj poziciji sa obrnutim skorom od četiri pobede i tri poraza. Izabranici Željka Obradovića su vezali dva poraza - Od Pariza kod kuće i Hapoela u gostima, dok je Barselona u poslednjem kolu slavila protiv Milana. Što se tiče međusobnog odmera, španski tim je slavio u poslednjih 11 mečeva, dok su crno-beli zadnji put zabeležili trijumf u Pioniru 2010. godine. Barselona
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Treći poraz Partizana u nizu, Klajburnova trojka utišala "Arenu"

Treći poraz Partizana u nizu, Klajburnova trojka utišala "Arenu"

RTS pre 12 minuta
Još jedan neverovatan poraz Partizana - Vil Klajburn sa osam metara zaledio "Arenu"

Još jedan neverovatan poraz Partizana - Vil Klajburn sa osam metara zaledio "Arenu"

Sportske.net pre 12 minuta
Klajburn heroj Barselone: Partizan pao nakon trojke sa pola terena

Klajburn heroj Barselone: Partizan pao nakon trojke sa pola terena

Euronews pre 6 minuta
Klajburn trojkom sa pola terena šokirao Partizan (foto, video)

Klajburn trojkom sa pola terena šokirao Partizan (foto, video)

Sportski žurnal pre 2 minuta
TVITOVI - Da li je Partizan proklet klub: "A da ne postojimo?"

TVITOVI - Da li je Partizan proklet klub: "A da ne postojimo?"

Sportske.net pre 2 minuta
Trojka Klakburna skoro sa pola terena – nestvaran potez košarkaša Barselone protiv Partizana

Trojka Klakburna skoro sa pola terena – nestvaran potez košarkaša Barselone protiv Partizana

Nova pre 17 minuta
Partizan - Barselona: Završnica za infarkt! Mogu li crno-beli da izdrže? Neverovatan koš Klajburna

Partizan - Barselona: Završnica za infarkt! Mogu li crno-beli da izdrže? Neverovatan koš Klajburna

Kurir pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBarselonaBeogradska ArenaVašingtonEvroligaPariz

Sport, najnovije vesti »

Evroliga: Poraz Partizana od Barselone u neizvesnoj završnici

Evroliga: Poraz Partizana od Barselone u neizvesnoj završnici

Danas pre 12 minuta
Navijač Partizana koji je digao transparent protiv Vučića otkrio da mu je ukinuta sezonska propusnica

Navijač Partizana koji je digao transparent protiv Vučića otkrio da mu je ukinuta sezonska propusnica

Danas pre 1 sat
Siner lako do polufinala mastersa u Parizu

Siner lako do polufinala mastersa u Parizu

Danas pre 1 sat
Poraz rukometaša Srbije od Slovenije u prijateljskoj utakmici

Poraz rukometaša Srbije od Slovenije u prijateljskoj utakmici

Danas pre 2 sata
Obavljen žreb za turnir u Atini: Poznat put Đokovića do nove titule u karijeri

Obavljen žreb za turnir u Atini: Poznat put Đokovića do nove titule u karijeri

Danas pre 3 sata