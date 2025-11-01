Evroliga: Poraz Partizana od Barselone u neizvesnoj završnici

Košarkaši Partizana izgubili su od Barselone rezultatom 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20) u meču osmog kola Evrolige.

Blaugrana je bolje započela utakmicu povevši sa 10:6, a zatim i 16:10 i to pre svega sjajnim šutevima iz daljine, a do kraja prve četvrtine crno-beli su uspeli da smanje rezultatski minus – 17:18. U drugoj četvrtini videli smo fantastičnu seriju Partizana od 17:0 i potpuni rezultatski preokret – 27:18. Imao je Partizan devet poena viška – 29:20, ali je Barselona odgovorila i uspela da se vrati, poravna na 29:29, a onda je Vašington pogodio trojku za novi