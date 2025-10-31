"Volim kad misle da će da me blokiraju, pa se iznenade": Izundu zakucao Makabi, pa poslao poruku sudijama

Crvena zvezda je na sjajan način savladala Makabi u "Pioniru" i uspela da nastavi niz pobeda u Evroligi, a "iks faktor" ove pobede bio je Ebuka Izundu.

Nigerijski centar je u četvrtoj četvrtini proradio, davao je poene kada niko drugi nije mogao, a o svom učinku je posle meča pričao vrlo skromno. "Probao sam da uradim ono što radim najbolje, da budem energetski prisutan, da obezbedim neke nove napade za nas, to sam probao da uradim", rekao je Izundu. Nedavno su ga hvalili trener Saša Obradović i iskusniji saigrač Donatas Motiejunas. Uz njih napreduje i mnogo mu znače saveti koje dobija kako bi bio još bolji na