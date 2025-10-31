Konferencija: U bankama blizu sto milijardi dinarske i više od 15 milijardi devizne štednje

Dinarska štednja je za proteklih 13 godina povećana više od 11 puta i prema rečima generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Marine Papadakis, bliži se iznosu od 100 milijardi dinara.

U istom periodu devizna štednja je udvostručena i polovinom godine iznosila je 15,7 milijardi evra, rečeno je na konferenciji „Štednja u bankama i alternative: motivi i navike građana“ organizovanoj povodom 31. oktobra, Svetskog dana štednje. Udeo dinarske u ukupnoj štednji u junu 2012. iznosio je, prema rečima Marine Papadakis, svega 1,9 odsto, a u junu ove godine nešto manje od 10 procenata. Vršilac dužnosti direktora Agencije za osiguranje depozita Ljubica