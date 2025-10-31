Croatia Airlines povećao prihod, ali i gubitak

ZAGREB - Croatia Airlines (CA) je u prvih devet mjeseci ove godine ostvario operativni gubitak od 21,5 milijuna eura, koji s neto rezultatom financiranja daje neto gubitak od 20,9 milijuna eura uz pozitivan EBITDA pokazatelj od 12,4 milijuna eura, izvijestio je CA.

Neto gubitak u razdoblju od siječnja do kraja rujna 2024. iznosio je devet milijuna eura. Ukupni prihodi iznosili su 227 milijuna eura, što je deset posto više nego u istom razdoblju 2024. godine. Ukupni poslovni prihodi veći su za tri posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći udio od 84,5 posto u ukupnim poslovnim prihodima odnosi se na prihode od prijevoza putnika. U prvih devet mjeseci 2025. godine Croatia Airlines prevezao je ukupno 1.553.577