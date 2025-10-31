"Terminalna faza diktatora u padu": Šta govore neetičke izjave Vučića pred komemorativni skup u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat  |  Danas
"Terminalna faza diktatora u padu": Šta govore neetičke izjave Vučića pred komemorativni skup u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sasuo je seriju degradirajućih izjava uoči skupa koji se održava u subotu, 1. novembra, na godišnjicu tragedije pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba, piše Danas.

Na komemorativni skup su pozvali studenti, a odaziv građana je usledio, te se već sada, dan pred održavanje komemoracije, može predvideti masovno okupljanje ljudi iz čitave zemlje, piše Danas. “A šta je u subotu, ima neka utakmica ili šta?”, kazao je predsednik države prilikom upita novinara šta očekuje da će se 1. novembra desiti. Činjenica da se predsednik pravi da ne zna simboliku datuma 1. novembar, kao ni šta mu se tog dana dešava u državi, ne zabrinjava
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vlada Srbije proglasila subotu, 1. novembar, za Dan žalosti zbog urušavanja nadstrešnice

Vlada Srbije proglasila subotu, 1. novembar, za Dan žalosti zbog urušavanja nadstrešnice

RTV pre 15 minuta
Srbija proglasila Dan žalosti povodom tragedije u Novom Sadu

Srbija proglasila Dan žalosti povodom tragedije u Novom Sadu

IndeksOnline pre 1 sat
Dan žalosti u subotu i u Republici Srpskoj

Dan žalosti u subotu i u Republici Srpskoj

N1 Info pre 55 minuta
Dan žalosti u Srbiji 1. novembra povodom godišnjice stradanja građana u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji 1. novembra povodom godišnjice stradanja građana u Novom Sadu

Glas juga pre 1 sat
Emitovanje “Zvezda Granda” otkazano

Emitovanje “Zvezda Granda” otkazano

Vesti online pre 31 minuta
Dan žalosti u Srbiji 1. novembra zbog stradalih u urušavanju nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji 1. novembra zbog stradalih u urušavanju nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu

Subotica.com pre 1 sat
U Republici Srpskoj u subotu Dan žalosti: Obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu

U Republici Srpskoj u subotu Dan žalosti: Obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu

Kurir pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

INTERVJU Vera Dujaković, smenjena direktorka niške gimnazije „Stevan Sremac“: Ne znam koliko je zgrada sada bezbedna, bez…

INTERVJU Vera Dujaković, smenjena direktorka niške gimnazije „Stevan Sremac“: Ne znam koliko je zgrada sada bezbedna, bez posla je ostalo 11 nastavnika, a zaposleni podnose prijave

Danas pre 55 minuta
Paradoks straha: Kako horor filmovi pomažu u borbi protiv anksioznosti

Paradoks straha: Kako horor filmovi pomažu u borbi protiv anksioznosti

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 86. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 86. kolu?

Danas pre 55 minuta
Niški studenti poručili Vučiću: Ne prihvatamo izvinjenje, zahtevi nisu ispunjeni

Niški studenti poručili Vučiću: Ne prihvatamo izvinjenje, zahtevi nisu ispunjeni

Danas pre 41 minuta
(Video) Kuća strave u Rakovici! Građani ne smeju da izađu iz domova: "Pacovi izlaze na ulicu, gomila napuštenih pasa…

(Video) Kuća strave u Rakovici! Građani ne smeju da izađu iz domova: "Pacovi izlaze na ulicu, gomila napuštenih pasa svakodnevno napada decu"

Blic pre 1 sat