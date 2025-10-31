"Terminalna faza diktatora u padu": Šta govore neetičke izjave Vučića pred komemorativni skup u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sasuo je seriju degradirajućih izjava uoči skupa koji se održava u subotu, 1. novembra, na godišnjicu tragedije pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba, piše Danas.

Na komemorativni skup su pozvali studenti, a odaziv građana je usledio, te se već sada, dan pred održavanje komemoracije, može predvideti masovno okupljanje ljudi iz čitave zemlje, piše Danas. “A šta je u subotu, ima neka utakmica ili šta?”, kazao je predsednik države prilikom upita novinara šta očekuje da će se 1. novembra desiti. Činjenica da se predsednik pravi da ne zna simboliku datuma 1. novembar, kao ni šta mu se tog dana dešava u državi, ne zabrinjava