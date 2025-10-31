Večeras doček studenata i građana koji dolaze u Novi Sad

Naissus info pre 3 sata
Večeras doček studenata i građana koji dolaze u Novi Sad

Prema najavama organizatora, grad je u potpunosti spreman da primi kolone učesnika koje će pristizati iz svih krajeva Srbije – iz Beograda, Novog Pazara, Niša, Kragujevca, Subotice, Zrenjanina, Čačka, Vranja, Sombora, Valjeva i brojnih drugih gradova.

Kako ističu organizatori, skup će biti posvećen isključivo sećanju na stradale i odvijaće se bez političkih poruka i obeležja. Inače, studenti su danas anstavili put ka Novom Sadu, jedan deo niških studenata i građana ide pešice od Beograda, a drugi večeras biciklama stiže u taj grad. Podsetimo, deo kolone građana i studenata koji su pešačili iz Beograda stigao je sinoć u Inđiju gde su im građani u velikom broju pripremili veličanstveni doček. Oni su spavali pod
Otvori na naissus.info

Povezane vesti »

Isključena struja u Žablju uoči dočeka studenata: Meštani se snašli i nabavili agregat

Isključena struja u Žablju uoči dočeka studenata: Meštani se snašli i nabavili agregat

N1 Info pre 1 sat
BLOG: Odložen polazak studenata iz Inđije

BLOG: Odložen polazak studenata iz Inđije

Vreme pre 2 sata
FOTO Stevan Piale prespavao sa studentima na ulici u Inđiji, pa poslao poruku

FOTO Stevan Piale prespavao sa studentima na ulici u Inđiji, pa poslao poruku

Nova pre 2 sata
BLOG uživo: Pešaci iz svih pravaca danas stižu do Novog Sada

BLOG uživo: Pešaci iz svih pravaca danas stižu do Novog Sada

Mašina pre 3 sata
Akcija "solidarni prevoz" u Beogradu: Zborovi pozivaju da povezete one koji se nisu snašli za vožnju do Novog Sada

Akcija "solidarni prevoz" u Beogradu: Zborovi pozivaju da povezete one koji se nisu snašli za vožnju do Novog Sada

N1 Info pre 3 sata
FOTO Srpski sportista objavljuje snimke iz šetnje ka Novom Sadu: Legendarni glumac ne želi da stane, u Inđiji ih dočekali…

FOTO Srpski sportista objavljuje snimke iz šetnje ka Novom Sadu: Legendarni glumac ne želi da stane, u Inđiji ih dočekali vatrometima

Nova pre 2 sata
Studenti spavali napolju, vlast u Inđiji zatvorila vrata škola

Studenti spavali napolju, vlast u Inđiji zatvorila vrata škola

Bujanovačke pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaČačakNišVranjeNovi PazarInđijaNovi SadZrenjaninValjevoKragujevacSomborstudenti

Društvo, najnovije vesti »

Obustavljen saobraćaj putničkih vozova do Novog Sada

Obustavljen saobraćaj putničkih vozova do Novog Sada

N1 Info pre 43 minuta
Miholjsko leto u Srbiji donosi stabilno i toplo vreme do početka novembra

Miholjsko leto u Srbiji donosi stabilno i toplo vreme do početka novembra

Naslovi.ai pre 44 minuta
Danas: Uhapšen Miša Bačulov

Danas: Uhapšen Miša Bačulov

N1 Info pre 17 minuta
(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

N1 Info pre 8 minuta
Euronews odbio zahtev dopisnika N1 za prisustvo Samitu o proširenju EU u Briselu - jedan od govornika predsednik Srbije

Euronews odbio zahtev dopisnika N1 za prisustvo Samitu o proširenju EU u Briselu - jedan od govornika predsednik Srbije

N1 Info pre 43 minuta