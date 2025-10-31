Večeras doček studenata i građana koji dolaze u Novi Sad

Prema najavama organizatora, grad je u potpunosti spreman da primi kolone učesnika koje će pristizati iz svih krajeva Srbije – iz Beograda, Novog Pazara, Niša, Kragujevca, Subotice, Zrenjanina, Čačka, Vranja, Sombora, Valjeva i brojnih drugih gradova.

Kako ističu organizatori, skup će biti posvećen isključivo sećanju na stradale i odvijaće se bez političkih poruka i obeležja. Inače, studenti su danas anstavili put ka Novom Sadu, jedan deo niških studenata i građana ide pešice od Beograda, a drugi večeras biciklama stiže u taj grad. Podsetimo, deo kolone građana i studenata koji su pešačili iz Beograda stigao je sinoć u Inđiju gde su im građani u velikom broju pripremili veličanstveni doček. Oni su spavali pod