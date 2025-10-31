Nove cene goriva u Srbiji: Evrodizel 196 dinara, benzin 180 dinara do 7. novembra

Naslovi.ai pre 27 minuta

Cene evrodizela i benzina u Srbiji poskupele su za tri dinara po litru i važiće do 7. novembra, dok je Lukoil prodao međunarodne aktive Gunvor grupi.

U Srbiji su od 31. oktobra do 7. novembra na snazi nove maksimalne cene goriva: evrodizel po 196 dinara, a benzin evropremijum BMB 95 po 180 dinara po litru, što je poskupljenje od tri dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ove cene su objavile nadležne institucije i potvrđene su u više izvora. RTS Danas N1 Info

Vlada Srbije je u julu produžila uredbu o ograničenju cena goriva na još šest meseci, a cene se redovno objavljuju svakog petka do 15 časova. Pored povećanja cena, ruska naftna kompanija Lukoil, pod američkim sankcijama, prihvatila je ponudu švedsko-norveške Gunvor grupe za prodaju svojih međunarodnih aktivnosti, uključujući i Lukoil Srbija. Ova promena vlasništva ocenjena je kao pozitivna za snabdevanje na tržištu. B92 Kurir Blic