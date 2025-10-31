Gorivo poskupelo – nove cene stupaju na snagu danas

InfoKG pre 4 sati  |  InfoKG
Gorivo poskupelo – nove cene stupaju na snagu danas

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 07. novembra na pumpama koštati maksimalno 196 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 180 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 193 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 177 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 07. novembra 2025. godine.
