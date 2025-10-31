BLOG UŽIVO „Pumpaj, sad ili nikad!“: U Novi Sad ulaze šetači iz Zapadne Srbije, Beograđani marširaju Mostom slobode

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
BLOG UŽIVO „Pumpaj, sad ili nikad!“: U Novi Sad ulaze šetači iz Zapadne Srbije, Beograđani marširaju Mostom slobode

Hiljade studenata šetača koji su juče krenuli iz Beograda do Novog Sada, kako bi učestvovali u komemorativnom skupu povodom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice, prespavali su u Inđiji - jedni u domovima građana, drugi napolju na Trgu i ispred zgrade Opštine Inđija.

Danas nastavljaju pešačku turu. U međuvremenu, pešače i studenti iz drugih krajeva. Novosađani večeras pripremaju veliki doček za svoje goste. Sve najnovije informacije u vezi studentskih aktivnosti pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Impresivna kolona iz Zapadne Srbije pumpa na ulazu u Novi Sad. Šetače prate traktori sa transparentima, uz ovacije hiljade građana. Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka objavili su fotografiju koja nesumnjivo najbolje prikazuje
