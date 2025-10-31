Uprava Beogradskog sajma prvo zapretila novčanim kaznama a sada sumnja i u iskrenost izdavača koji ne žele da rade 1. novembra

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jelena Koprivica
Uprava Beogradskog sajma prvo zapretila novčanim kaznama a sada sumnja i u iskrenost izdavača koji ne žele da rade 1. novembra…

Nakon što je, uprkos upozorenju Beogradskog sajma da će pretrpeti finansijske sankcije ukoliko zatvore štandove na 68.

Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 1. novembra, većina izdavača, ipak, odlučila da na dan godišnjice pada nadstrešnice ne radi, reagovala je Uprava Beogradskog sajma. Beogradski sajam saopštio je da ovogodišnji, 68. međunarodni beogradski sajam knjiga traje do nedelje, 2. novembra, i da se može posetiti od 10 do 20 časova. Iako su već najavili, ponavljaju da u subotu 1. novembra, kada se obeležava godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sajam knjiga: Spor nekih izdavača i organizatora pred 1. novembar

Sajam knjiga: Spor nekih izdavača i organizatora pred 1. novembar

BBC News pre 1 sat
Većina izlagača ne pristaje na sajamske pritiske

Većina izlagača ne pristaje na sajamske pritiske

Danas pre 1 sat
Oglasio se Beogradski sajam povodom radnog vremena 1. novembra

Oglasio se Beogradski sajam povodom radnog vremena 1. novembra

Danas pre 59 minuta
Čarobna reč solidarnost

Čarobna reč solidarnost

Danas pre 1 sat
68. Međunarodni sajam knjiga u subotu sa dve knjige slobodan ulaz i na Sajam obrazovanja

68. Međunarodni sajam knjiga u subotu sa dve knjige slobodan ulaz i na Sajam obrazovanja

Dnevnik pre 1 sat
Organizatori Sajma knjiga oglasili se povodom rada za 1. novembar

Organizatori Sajma knjiga oglasili se povodom rada za 1. novembar

Telegraf pre 49 minuta
Beogradski sajam preti kaznama izlagačima koji neće raditi 1. novembra

Beogradski sajam preti kaznama izlagačima koji neće raditi 1. novembra

Zrenjaninski pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam knjigaNovi SadBeogradski sajam

Regioni, najnovije vesti »

Stamatović: „Zlatibor čuva deset zlatnih borova, stabala koja će trajati vekovima“

Stamatović: „Zlatibor čuva deset zlatnih borova, stabala koja će trajati vekovima“

Užice oglasna tabla pre 14 minuta
Vladajuća koalicija u Užicu održala lekciju demokratije

Vladajuća koalicija u Užicu održala lekciju demokratije

Užice oglasna tabla pre 14 minuta
Grip i respiratorne infekcije u porastu – vakcina je najbolja zaštita (VIDEO)

Grip i respiratorne infekcije u porastu – vakcina je najbolja zaštita (VIDEO)

InfoLIGA pre 4 minuta
ProCredit banka nastavlja unapređenje poslovne mreže

ProCredit banka nastavlja unapređenje poslovne mreže

BizLife pre 14 minuta
Odbegla krmača napravila haos kod Zlatibora: Domaćin je prutićem terao niz put, a vozači zastali od šoka

Odbegla krmača napravila haos kod Zlatibora: Domaćin je prutićem terao niz put, a vozači zastali od šoka

Mondo pre 13 minuta