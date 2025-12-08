Od 2. do 7. decembra 32.950 prekršaja, od toga 1.265 vozača isključeno zbog alkohola

BEOGRAD - Saobraćajna policija je od 2. do 7. decembra zaustavila 64.000 vozila i otkrila 32.950 prekršaja, a akcija pojačane kontrole saobraćaja nastaviće se zbog praznika i u narednom periodu sa posebnim akcentom na sankcionisanje vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U okviru petodnevene akcije koja je juče završen najveći broj vozača, ukupno 19.129, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što, kako su naveli iz MUP-a, govori o tome da je svaki treći kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 3.897 vozača, odnosno putnika. Iz saobraćaja je zbog vožnje pod dejstvom alkohola isključeno 1.265 vozača. "Prema tome, svaki pedeseti kontrolisani vozač je bio pod dejstvom