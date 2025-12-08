Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 119 vozača u Južnobačkom okrugu

Radio 021 pre 53 minuta  |  021.rs
Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 119 vozača u Južnobačkom okrugu

U periodu od 5. do 7. decembra, u Južnobačkom okrugu, dogodile su se 34 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške povrede, a 16 je lakše povređeno.

U istom periodu, u Novom Sadu se dogodilo 27 saobraćajnih nezgoda u kojima je 12 osoba lakše povređeno. Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području okruga, otkrila 662 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja je isključeno 119 vozača i 16 vozila. Zadržano je 12 vozača, 11 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja činjenja prekršaja. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti
Novi Sad

