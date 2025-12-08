Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, a dve osobe su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 557 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 17 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala tridesetsedmogodišnjeg vozača „folksvagena“, koji je upravljao sa 1,40 promila alkohola u organizmu i dvadesettrogodišnjeg vozača „fijata“ koji je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance, a na području Novog Bečeja