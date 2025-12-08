Tokom proteklog vikenda evidentirane su tri saobraćajne nezgode

I Love Zrenjanin pre 4 sati
Tokom proteklog vikenda evidentirane su tri saobraćajne nezgode

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede, a dve osobe su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 557 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 17 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala tridesetsedmogodišnjeg vozača „folksvagena“, koji je upravljao sa 1,40 promila alkohola u organizmu i dvadesettrogodišnjeg vozača „fijata“ koji je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance, a na području Novog Bečeja
Otvori na ilovezrenjanin.com

Povezane vesti »

Neverovatno: Biciklista se "napio" kao vozač auta – policija reagovala u poslednji čas

Neverovatno: Biciklista se "napio" kao vozač auta – policija reagovala u poslednji čas

Moj Novi Sad pre 44 minuta
Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 119 vozača u Južnobačkom okrugu

Tokom vikenda iz saobraćaja isključeno 119 vozača u Južnobačkom okrugu

Radio 021 pre 2 sata
MUP: Tokom pojačane kontrole otkriveno skoro 33.000 saobraćajnih prekršaja

MUP: Tokom pojačane kontrole otkriveno skoro 33.000 saobraćajnih prekršaja

In medija pre 4 sati
Pojačane kontrole saobraćaja i u narednom periodu

Pojačane kontrole saobraćaja i u narednom periodu

RTK pre 5 sati
Svaki treći vozač prekoračio dozvoljenu brzinu: Ovo su rezultati velike akcije policije u Srbiji

Svaki treći vozač prekoračio dozvoljenu brzinu: Ovo su rezultati velike akcije policije u Srbiji

Nova pre 5 sati
Poražavajuće: Svaki treći prekoračio brzinu, svaki pedeseti vozio pijan!

Poražavajuće: Svaki treći prekoračio brzinu, svaki pedeseti vozio pijan!

Vesti online pre 5 sati
Pojačana kontrola saobraćaja: Gotovo 33.000 prekršaja, svaki treći vozač prekoračio brzinu

Pojačana kontrola saobraćaja: Gotovo 33.000 prekršaja, svaki treći vozač prekoračio brzinu

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FolksvagenFiatZrenjaninVolkswagenFijat

Regioni, najnovije vesti »

Užički stari grad i župan Nikola Altomanović

Užički stari grad i župan Nikola Altomanović

Užice.net pre 30 minuta
Privredna hronika: „KOSMA organska kozmetika“ – spoj tradicionalnog i modernog

Privredna hronika: „KOSMA organska kozmetika“ – spoj tradicionalnog i modernog

RTK pre 25 minuta
Spoj prirode, tradicije i turizma

Spoj prirode, tradicije i turizma

Stav.life pre 5 minuta
Gradonačelnik Niša: Budžet Grada Niša po meri građana

Gradonačelnik Niša: Budžet Grada Niša po meri građana

Niške vesti pre 4 minuta
Devedeset poljoprivrednika sa današnje obuke stiče sertifikat o profesionalnoj upotrebi pesticida

Devedeset poljoprivrednika sa današnje obuke stiče sertifikat o profesionalnoj upotrebi pesticida

Top press pre 30 minuta