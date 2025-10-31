Bugarska ograničava izvoz benzina

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Bugarski parlament je usvojio predlog kojim se ograničava izvoz naftnih derivata u druge države članice Evropske unije kako bi se garantovala energetska bezbednost zemlje, posle američkih sankcija ruskim kompanijama.

Vašington je prošle nedelje najavio sankcije usmerene na ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil, uključujući zamrzavanje sve njihove imovine u SAD i zabranu svim američkim kompanijama koje posluju sa njima. Kompanije koje rade sa Rosnjeftom i Lukoilom mogu da budu indirektno sankcionisane. Predlog koji su usvojili bugarski poslanici, a koji je predstavila vladajuća koalicija i njeni saveznici, tiče se izvoza naftnih derivata pod 22 carinske oznake koje
Tramp: Moj prijatelj Orban je tražio izuzeće za sankcija ruskoj nafti, ali nismo mu odobrili

RTV pre 43 minuta
Tramp: Nisam odobrio Orbanu izuzeće od američkih sankcija ruskoj nafti

N1 Info pre 47 minuta
Burevestnik i Posejdon simboli geopolitičkog pritiska: Da li počinje nova era nuklearnih testova?

Euronews pre 47 minuta
Tramp poručio da SAD i Kanada neće započinjati nove trgovinske pregovore

Telegraf pre 33 minuta
Tri izvora potvrdila za ft: Ovo je sadržaj ruskog memoranduma nakon kojeg je Tramp izgubio živce i rekao – dosta!

Alo pre 1 sat
Orban je džaba molio... Oglasio se Tramp

B92 pre 1 sat
Tramp objavio veoma loše vesti za Mađarsku povodom nafte "Jeste, moj prijatelj Orban je tražio... Doneli smo odluku"

Alo pre 2 sata
Ključne reči

Evropska UnijaBugarskaVašington

Snažna eksplozija u naftnoj rafineriji: Više osoba povređeno, izdato hitno upozorenje građanima Nju Meksika (video)

Blic pre 2 minuta
CNN: Obama će uskoro predstaviti plan borbe protiv Trampa

Danas pre 17 minuta
"Drugi to rade, pa ćemo i mi": Tramp ponovio poruku Rusiji i Kini: "Saznaćete veoma brzo, sprovešćemo testiranja"

Blic pre 18 minuta
Tiktok ratnik: "Mesar veka" hvalio se ubistvima 2000 civila: Snimke zločina objavljivao na društvenim mrežama (foto/video)

Blic pre 47 minuta
Pakao na Kritu: Dvoje mrtvih u požaru, a treći član porodice skočio sa balkona: Sin izazvao požar, pa pokušao da se ubije…

Blic pre 1 sat