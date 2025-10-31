Udruženje banaka: Dinarska štednja u Srbiji od 2014. godine upetostručena

“Štednja je najznačajniji izvor finansiranja banaka i ključ finansiranja kreditne aktivnosti.

Bez rasta kreditne aktivnosti nema ni privrednog rasta. Vrlo smo ponosni da štednja u bankama poslednjih 10 godina beleži kontinuirani rast, posebno ohrabruje to što raste udeo dinarske štednje u ukupnoj štednji”, navela je ona novinarima uoči konferencije “Štednja u bankama i alterantive: motivi i navike građana”, koju Agencija organizuje uz podršku Privredne komore Srbije (PKS) i Udruženja banaka Srbije, a povodom Svetskog dana štednje. {Video1:} Po podacima