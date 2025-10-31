Tramp odlučio o Orbanovom zahtevu – da li će Mađarska uvoziti rusku naftu

Rat u Ukrajini – 1.345. dan. Ukrajinska mornarica je saopštila da je raketom "neptun" pogodila ključne ruske objekte – Orlovsku termoelektranu i podstanicu "Novobrjansk". Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije odobrio Budimpešti izuzeće od sankcija na uvoz ruske nafte.

Bivšem gradonačelniku Odese određen kućni pritvor Pečerski okružni sud u Kijevu stavio je bivšeg gradonačelnika Odese Genadija Truhanova u 24-časovni kućni pritvor, preneli su ukrajinski i ruski mediji. On i još osam osoba osumnjičeni su za službenu nepažnju, što je dovelo do smrti ljudi tokom lošeg vremena 30. septembra. Napominje se da je bivši gradonačelnik Odese takođe bio obavezan da nosi elektronsku narukvicu. Sam Truhanov smatra da je slučaj protiv njega