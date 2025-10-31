Tramp odlučio o Orbanovom zahtevu – da li će Mađarska uvoziti rusku naftu

RTS pre 1 sat
Tramp odlučio o Orbanovom zahtevu – da li će Mađarska uvoziti rusku naftu

Rat u Ukrajini – 1.345. dan. Ukrajinska mornarica je saopštila da je raketom "neptun" pogodila ključne ruske objekte – Orlovsku termoelektranu i podstanicu "Novobrjansk". Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije odobrio Budimpešti izuzeće od sankcija na uvoz ruske nafte.

Bivšem gradonačelniku Odese određen kućni pritvor Pečerski okružni sud u Kijevu stavio je bivšeg gradonačelnika Odese Genadija Truhanova u 24-časovni kućni pritvor, preneli su ukrajinski i ruski mediji. On i još osam osoba osumnjičeni su za službenu nepažnju, što je dovelo do smrti ljudi tokom lošeg vremena 30. septembra. Napominje se da je bivši gradonačelnik Odese takođe bio obavezan da nosi elektronsku narukvicu. Sam Truhanov smatra da je slučaj protiv njega
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pentagon odobrio: Trump može poslati Tomahawke Ukrajini

Pentagon odobrio: Trump može poslati Tomahawke Ukrajini

SEEbiz pre 1 sat
Američki mediji: Pentagon odobrio isporuku raketa "tomahavk" Kijevu, konačna odluka sada na Trampu

Američki mediji: Pentagon odobrio isporuku raketa "tomahavk" Kijevu, konačna odluka sada na Trampu

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe, Pentagon dao zeleno svetlo za isporuku raketa "tomahavk" Ukrajini

Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe, Pentagon dao zeleno svetlo za isporuku raketa "tomahavk" Ukrajini

RTV pre 2 sata
Ukrajina dobija Tomahavke

Ukrajina dobija Tomahavke

Vesti online pre 2 sata
Pentagon odobrio isporuku raketa Tomahavk Ukrajini, konačna odluka na Trampu

Pentagon odobrio isporuku raketa Tomahavk Ukrajini, konačna odluka na Trampu

Euronews pre 2 sata
Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe

Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe

Euronews pre 2 sata
Pentagon odobrio isporuku raketa „tomahavk” Ukrajini, Tramp odlučuje

Pentagon odobrio isporuku raketa „tomahavk” Ukrajini, Tramp odlučuje

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBelorusijaSavet bezbednostiSergej ŠojguMoskvaUkrajinaOkružni sudVašingtonBela kućaRusijaLukašenkoNeptunFajnenšel tajmsBudimpeštaKijevDonald TrampMađarskanaftaVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Snažna eksplozija u naftnoj rafineriji: Više osoba povređeno, izdato hitno upozorenje građanima Nju Meksika (video)

Snažna eksplozija u naftnoj rafineriji: Više osoba povređeno, izdato hitno upozorenje građanima Nju Meksika (video)

Blic pre 3 minuta
CNN: Obama će uskoro predstaviti plan borbe protiv Trampa

CNN: Obama će uskoro predstaviti plan borbe protiv Trampa

Danas pre 17 minuta
"Drugi to rade, pa ćemo i mi": Tramp ponovio poruku Rusiji i Kini: "Saznaćete veoma brzo, sprovešćemo testiranja"

"Drugi to rade, pa ćemo i mi": Tramp ponovio poruku Rusiji i Kini: "Saznaćete veoma brzo, sprovešćemo testiranja"

Blic pre 18 minuta
Tiktok ratnik: "Mesar veka" hvalio se ubistvima 2000 civila: Snimke zločina objavljivao na društvenim mrežama (foto/video)

Tiktok ratnik: "Mesar veka" hvalio se ubistvima 2000 civila: Snimke zločina objavljivao na društvenim mrežama (foto/video)

Blic pre 47 minuta
Pakao na Kritu: Dvoje mrtvih u požaru, a treći član porodice skočio sa balkona: Sin izazvao požar, pa pokušao da se ubije…

Pakao na Kritu: Dvoje mrtvih u požaru, a treći član porodice skočio sa balkona: Sin izazvao požar, pa pokušao da se ubije (video)

Blic pre 1 sat