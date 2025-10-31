Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe, Pentagon dao zeleno svetlo za isporuku raketa "tomahavk" Ukrajini

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe, Pentagon dao zeleno svetlo za isporuku raketa "tomahavk" Ukrajini

BEOGRAD - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države nastaviti nuklearne probe, ne isključujući mogućnost podzemnih proba.

Tramp nije direktno odgovorio na pitanja novinara u predsedničkom avionu na letu ka Floridi da li će to uključivati tradicionalne podzemne nuklearne probe koje su bile uobičajene tokom Hladnog rata. "Uskoro ćete saznati, ali ćemo obaviti neke probe", naveo je Tramp. Tramp je rekao u četvrtak da je naredio američkoj vojsci da odmah ponovo pokrene proces testiranja nuklearnog oružja nakon pauze od 33 godine. Tramp je to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Pentagon odobrio: Trump može poslati Tomahawke Ukrajini

Pentagon odobrio: Trump može poslati Tomahawke Ukrajini

SEEbiz pre 21 minuta
Tramp odlučio o Orbanovom zahtevu – da li će Mađarska uvoziti rusku naftu

Tramp odlučio o Orbanovom zahtevu – da li će Mađarska uvoziti rusku naftu

RTS pre 20 minuta
Ukrajina dobija Tomahavke

Ukrajina dobija Tomahavke

Vesti online pre 1 sat
Pentagon odobrio isporuku raketa Tomahavk Ukrajini, konačna odluka na Trampu

Pentagon odobrio isporuku raketa Tomahavk Ukrajini, konačna odluka na Trampu

Euronews pre 1 sat
Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe

Tramp: SAD će nastaviti nuklearne probe

Euronews pre 51 minuta
Pentagon odobrio isporuku raketa „tomahavk” Ukrajini, Tramp odlučuje

Pentagon odobrio isporuku raketa „tomahavk” Ukrajini, Tramp odlučuje

Politika pre 1 sat
Rojters: Rusija upotrebila raketu koja je preletela više od 1.200 kilometara do mete u Ukrajini

Rojters: Rusija upotrebila raketu koja je preletela više od 1.200 kilometara do mete u Ukrajini

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Plan EU srušio jedan čovek! U središtu sukoba je ruska imovina: Brisel hteo da pomogne Ukrajini sa 140 milijardi evra, ali je…

Plan EU srušio jedan čovek! U središtu sukoba je ruska imovina: Brisel hteo da pomogne Ukrajini sa 140 milijardi evra, ali je došlo do raskola

Blic pre 1 minut
Lider holandske ekstremne desnice izneo za sada nepotvrđene sumnje o nepravilnostima na izborima

Lider holandske ekstremne desnice izneo za sada nepotvrđene sumnje o nepravilnostima na izborima

Danas pre 1 sat
Imali su čarape preko ruku: Evo šta je pronađeno u kolima u kojima su poginuli Srbin i dvojica Hrvata: "Nisu želeli da ostave…

Imali su čarape preko ruku: Evo šta je pronađeno u kolima u kojima su poginuli Srbin i dvojica Hrvata: "Nisu želeli da ostave tragove" (video)

Blic pre 36 minuta
BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

Danas pre 51 minuta
Ne cvetaju im ruže: Zašto Kijev ne želi da novinari vide istinu sa fronta

Ne cvetaju im ruže: Zašto Kijev ne želi da novinari vide istinu sa fronta

Sputnik pre 5 minuta