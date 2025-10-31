Vučić: Moja istinska želja je da sutrašnji dan prođe u miru i poštovanju, izvinjavam se zbog svojih grešaka i pozivam na dijalog

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju građanima da će sutra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da sutrašnji dan protekne mirno.

"Sutra, 1. novembra, otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za svakoga od njih. Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljanjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam", rekao