Pripreme za rat u SAD? Trampovi najviši zvaničnici sele se u vojne baze – Rubio, Hegset, Miler i drugi (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Pripreme za rat u SAD? Trampovi najviši zvaničnici sele se u vojne baze – Rubio, Hegset, Miler i drugi (video)

SJEDINjENE Države ulaze u period tenzija bez presedana. Dok predsednik Donald Tramp razmatra vazdušne udare na vojne objekte u Venecueli, uključujući luke i vojne aerodrome, deo njegovog kabineta i najbližih saradnika premestio se u vojne baze širom zemlje zbog, kako se navodi, „ozbiljnih bezbednosnih pretnji i mogućih političkih nemira“.

Foto Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein Ove informacije je objavio Njujork Tajms, navodeći da su u pitanju preventivne mere i deo plana za „državnu pripravnost“. Dok Bela kuća razmatra vazduhoplovne udare na venecuelanske objekte za koje američke obaveštajne službe tvrde da se koriste za šverc narkotika, predsednik Tramp je u izjavi tokom posete Južnoj Koreji rekao da „još nije doneo konačnu odluku, ali želi da izvrši snažan pritisak“ na režim Nikolasa Madura.
Mondo pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Alo pre 2 sata
B92 pre 1 sat
Politika pre 2 sata
Večernje novosti pre 2 sata
Euronews pre 3 sata
Blic pre 3 minuta
Danas pre 17 minuta
Blic pre 18 minuta
Blic pre 47 minuta
Blic pre 1 sat