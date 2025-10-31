Venecuela traži pomoć Rusije, Kine i Irana dok SAD pojačavaju pritisak

Politika pre 41 minuta
Venecuela traži pomoć Rusije, Kine i Irana dok SAD pojačavaju pritisak

Američki predsednik Donald Tramp negirao je danas navode pojedinih medija da razmatra napade unutar Venecuele

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio je od Rusije, Kine i Irana da ojačaju vojne kapacitete te zemlje usred gomilanja američkih trupa na Karibima, objavio je Vašington post, pozivajući se na interna dokumenta američke vlade. Napominje se da je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu trebalo da bude uručeno tokom posete Moskvi visokog Madurovog pomoćnika ovog meseca. Prema pisanju američkog lista, Maduro je u pismu kineskom lideru Si Đinpingu zatražio
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Amerika gomila snage Maduro traži vojnu pomoć Rusije

Amerika gomila snage Maduro traži vojnu pomoć Rusije

Alo pre 21 minuta
Trampova elita beži u baze! Sad na ivici rata — Amerika se zatvara iza vojske!

Trampova elita beži u baze! Sad na ivici rata — Amerika se zatvara iza vojske!

Alo pre 41 minuta
Tramp saterao Madura u ćošak; Venecuela traži pomoć od Rusije i Kine

Tramp saterao Madura u ćošak; Venecuela traži pomoć od Rusije i Kine

B92 pre 25 minuta
Pripreme za rat u SAD? Trampovi najviši zvaničnici sele se u vojne baze – Rubio, Hegset, Miler i drugi (video)

Pripreme za rat u SAD? Trampovi najviši zvaničnici sele se u vojne baze – Rubio, Hegset, Miler i drugi (video)

Večernje novosti pre 55 minuta
Amerika gomila snage: Maduro traži vojnu pomoć Rusije

Amerika gomila snage: Maduro traži vojnu pomoć Rusije

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp: Ne razmatram napade unutar Venecuele

Tramp: Ne razmatram napade unutar Venecuele

Euronews pre 1 sat
"Nije tačno": Tramp otkrio da li je naredio napad na vojne lokacije u Venecueli

"Nije tačno": Tramp otkrio da li je naredio napad na vojne lokacije u Venecueli

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranMoskvaVašingtonVenecuelaKinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Plan EU srušio jedan čovek! U središtu sukoba je ruska imovina: Brisel hteo da pomogne Ukrajini sa 140 milijardi evra, ali je…

Plan EU srušio jedan čovek! U središtu sukoba je ruska imovina: Brisel hteo da pomogne Ukrajini sa 140 milijardi evra, ali je došlo do raskola

Blic pre 1 minut
Lider holandske ekstremne desnice izneo za sada nepotvrđene sumnje o nepravilnostima na izborima

Lider holandske ekstremne desnice izneo za sada nepotvrđene sumnje o nepravilnostima na izborima

Danas pre 1 sat
Imali su čarape preko ruku: Evo šta je pronađeno u kolima u kojima su poginuli Srbin i dvojica Hrvata: "Nisu želeli da ostave…

Imali su čarape preko ruku: Evo šta je pronađeno u kolima u kojima su poginuli Srbin i dvojica Hrvata: "Nisu želeli da ostave tragove" (video)

Blic pre 35 minuta
BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

Danas pre 51 minuta
Ne cvetaju im ruže: Zašto Kijev ne želi da novinari vide istinu sa fronta

Ne cvetaju im ruže: Zašto Kijev ne želi da novinari vide istinu sa fronta

Sputnik pre 5 minuta