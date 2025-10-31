Venecuela traži pomoć Rusije, Kine i Irana dok SAD pojačavaju pritisak

Američki predsednik Donald Tramp negirao je danas navode pojedinih medija da razmatra napade unutar Venecuele

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio je od Rusije, Kine i Irana da ojačaju vojne kapacitete te zemlje usred gomilanja američkih trupa na Karibima, objavio je Vašington post, pozivajući se na interna dokumenta američke vlade. Napominje se da je pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu trebalo da bude uručeno tokom posete Moskvi visokog Madurovog pomoćnika ovog meseca. Prema pisanju američkog lista, Maduro je u pismu kineskom lideru Si Đinpingu zatražio