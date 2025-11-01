Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 1 sat

BBC/Slobodan Maričić Studenti nose cveće za novosadske žrtve

Peške i biciklom, posle nekoliko dana, kolone studenata iz različitih krajeva Srbije, stigle su u Novi Sad.

Hiljade ljudi koji su u petak ušetali u drugi najveći grad u Srbiji, 1. novembra učestvuju u komemorativnom skupu povodom pada nadstrešnice na železničkoj stanici kada je poginulo 16 ljudi, a jedna devojka teško povređena.

Vlada Srbije proglasila je 1. novembar Danom žalosti.

Uoči godišnjice, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, uputio je saučešće porodicama 16 nastradalih i „izvinjenje zbog nekih reči koje je izgovorio o studentima, demonstrantima i ljudima sa kojima nije saglasan".

„Čuvaćemo sve te duše i sva ta voljena imena u našim srcima", izjavio je Vučić.

Ka Novom Sadu od 16. oktobra pešačili su studenti iz Novog Pazara, i na tom putu su prešli više od 400 kilometara.

Ubrzo posle njih krenule su i kolone studenata iz Čačka, Vršca, Subotice, a iz Niša je stigla grupa biciklista.

Iz Beograda je pešice 30. oktobra krenula velika kolona studenata i onih koji ih podržavaju. Stigli su u Novi Sad u petak kasno uveče.

BBC na srpskom je pripremio priču o žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu - pročitajte je OVDE.

I pogledajte video o njima:

https://www.youtube.com/watch?v=X74WvbcI0sY

Studenti 1. novembra u Novom Sadu, na godišnjicu tragedije, organizuju komemorativan, miran i dostojanstven skup, najavili su.

Višemesečne studentske proteste u Srbiji, inicirane novosadskom tragedijom 1. novembra 2024, obeležila su i maratonska pešačenja po više desetina kilometara.

Studenti su zato ponovo bili na putevima širom zemlje.

Najduži put od 400 kilometara prešli su novopazarski studenti u simboličnom maršu - 16 dana za 16 stradalih u padu nadstrešnice.

Pogledajte doček studenata iz Novog Pazara u Novom Sadu

Prva ovakva studentska akcija organizovana je krajem januara, početkom februara ove godine, kada su studenti Beogradskog univerziteta, prvi pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Studenti iz Srbije, koji su pokrenuli proteste tražeći odgovornost za pad nadstrešnice, ali i odlučnu borbu protiv korupcije i uspostavljanje vladavine prava, vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara.

BBC na srpskom je pripremio interaktivnu mapu praćenja studentskih kolona ka Novom Sadu, koja će dnevno biti ažurirana.

Beogradska kolona

REUTERS/Zorana Jevtić Najbrojnija kolona koja je krenula iz Beograda poslednja je stigla u Novi Sad, gde su ih dočekali sa rečima zahvalnosti, zagrljajima i suzama

Nekoliko hiljada studenta i onih koji ih podržavaju krenuli su iz Beograda ka Novom Sadu 30. oktobra pre podne.

„Šetam za ljude koji su poginuli, kao što je svako od nas mogao da pogine.

„Oni su izgubili živote zbog postupaka drugih ljudi", rekla je Anja Momirović, studentkinja koja je učestvovala i u ranijim šetnjama BBC reporteru.

Učesnici su krenuli od Fakulteta dramskih umetnosti, gde je pre skoro godinu dana više lokalnih funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke napalo studente, što je bio povod za početak prve blokade fakulteta.

Među njima je bio i Danilo Bošnjaković, student sa Fakulteta organizacionih nauka (FON) kome je ovo prva šetnja.

„Uvek sam bio taj koji dočekuje studente, energija je sjajna i ovo je najmanje što možemo da uradimo za njih (žrtve).

„Ovo je pisanje istorije", rekao je za BBC na srpskom, tokom pauze u Batajnici, prigradskom naselju beogradske opštine Zemun.

Sledeća stanica bila je Nova Pazova odakle su nastavili ka Staroj, gde je bilo okrepljenja: gulaš, supe, kao i halal za studente iz Novog Pazara, javio je BBC reporter Grujica Andrić.

To je bila poslednja stanica do Inđije, gde su prespavali, a potom nastavili ka Novom Sadu.

Hiljade ljudi dočekali su ih u petak uveče, uz baklje, aplauze, zagrljaje i suze. Svi zajedno odali su počast žrtvama u padu nadstrešnice 16-minutnom tišinom i paljenjem sveća.

Reuters Novi Sad, 31. oktobar

BBC/Lazar Čovs Tišina za nastradale u Novom Sadu 1. novembra

Reuters

Pogledajte video: Kolona studenata iz Beograda spavala je na ulici u Inđiji

BBC/Grujica Andrić Na putu do Inđije, studenti su imali pauzu i u Novoj Pazovi

Reuters/Marko Djurica

Novopazarci: Pešačenje od 400 kilometara

REUTERS/Marko Djurica Grupa studenta iz Novog Pazra je posle 16 dana pešačenja stigla u Novi Sad

Grupa studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) danima je pešačila do Novog Sada i u tom poduhvatu prešla 400 kilometara.

Akciju su nazvali „16 dana za 16 žrtava", aludirajući na to koliko će dugo pešačiti.

Dnevno su prelazili između 20 i 25 kilometara.

Na putu do Novog Sada, između ostalog, prošli su Rašku, Ušću, Maglič, Kraljevo, Mrčajevce, Divčibare, Ub, Obrenovac, da bi u utorak, 28. oktobra, posle 14 dana pešačenja stigli u Beograd.

Preko Inđije su nastavili ka Novom Sadu gde su ih sačekali aplauzi, baklje i zagrljaji.

„Osećaj je neopisiv, mnogo ljudi je došlo", kaže student Daris Šutković iz Novog Pazara za BBC na srpskom, držeći u ruci zahvalnicu koju su im Novosađani uručivali.

Pešačila je i njegova devoja Džejlana koju je zaprosio po dolasku u Novi Sad.

Među okupljenima koji su dočekivali studente bila je i Svetlana iz Šapca.

„Ponosna sam na ovu decu i ići ću sa njima gde god da treba.

„Probudili su empatiju i podigli nas, jer smo mi krivi što je došlo do ovoga", rekla je za BBC na srpskom.

Jednu noć na putu su proveli i u konaku manastira Studenica.

Sledećeg jutra doručak im je u manastiru spremljen po muslimanskim običajima, objavili su studenti, uz zahvalnicu manastirskom bratstvu i arhiepiskopu žičkom Justinu.

Dok su pešačili, studenti iz Novog Pazara nisu imali policijsku pratnju.

Pred ulazak u Kosjerić, gradić na zapadu Srbije, zaustavila ih je policija, pretresajući automobile koji ih prate.

U jednom od vozila, policija je pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Protiv vozača biće podneta prekršajna prijava na osnovu Zakona o oružju i municiji. Posle izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje, dodaje se.

Studenti su policijsko zaustavljanje nazvali „ciljanom uzurpacijom i usporavanjem".

Pogledajte dočeka novopazarskih studenata u Beogradu

Iz Novog Pazara je 24. oktobra pešice ka Novom Sadu krenula još jedna grupa mladih okupljenih oko inicijative sandžačkog Centra za demokratiju.

Oni su se 30. oktobra priključili koloni iz Beograda.

Pogledajte fotografije novopazarskih studenata iz raznih gradova koje su prošli

REUTERS/Marko Djurica Dolazak novopazarskih studenata u Beograd 28. oktobra

REUTERS/Marko Djurica Studenti sede ispred zida na kojem su grafiti 'ustaše' i 'teroristi', kako ih predstavnici vlasti mesecima nazivaju, tvrdeći - bez dokaza - da su 'neprijatelji države'

REUTERS/Marko Djurica Novopazarski studenti stigli su na Divčibare pošto su prešli najtežu deonicu puta

Reuters U gradovima kroz koje su prolazili novopazarskim studentima je priređen doček u Čačku ih je dočekala bakljada

REUTERS/Marko Djurica Policija pretresa vozila u pratnji novopazarskih studenata ispred Kosjerića

BBC/Irfan Ličina Razgovor sa policijom pred početak protestnog pešačenja

Pogibija 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, u novembru 2024, bila je okidač za antivladine proteste, koji su se omasovili kada su im se pridružili studenti fakulteta širom zemlje i mnogi njihovi profesori.

Upravo su razne platforme društvenih mreža bile jedan od stubova organizovanja mladih i širenja informacija i poruka.

Nikada ranije nije organizovan toliki studentski protest, odnosno blokade rada fakulteta, koje su potpuno paralisale visokoobrazovni sistem u zemlji, i prelile se i na veliki broj srednjih škola.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, normalan i samostalan rad pravosuđa, i stalno isticanje korupcije kao jedan od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

Potom su studenti izneli novi zahtev - da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore, što se do danas nije dogodilo.

Čačani: Rani polazak na sedmodnevni put

BBC/Grujica Andrić Opremljeni zastavama, ali i kišobranima i kabanicama, studenti iz Čačka krenuli su ka Novom Sadu 25. oktobra ujutru

Iz Čačka izveštava BBC novinar Grujica Andrić

Studenti više fakulteta krenuli su 25. oktobra na put iz Čačka do 240 kilometara udaljenog Novog Sada.

„Želimo da pokažemo da nismo zaboravili na žrtve i da nastavljamo borbu", rekao je Marko Mitrović, student Fakulteta tehničkih nauka, za BBC na srpskom.

On je do sada učestvovao u svim studentskim šetnjama kroz Srbiju i posle godinu dana ima utisak da se „Srbija promenila" i da su su „neki ljudi koji su podržavali sadašnju vlast promenili mišljenje".

REUTERS/Zorana Jevtić Kolona iz zapadne Srbije stigla je u Novi Sad posle sedam dana pešačenja

Sledeća stanica bila je u Kosjeriću, gde su dočekani uz vatromet, bakljadu i povike "Pumpaj", a potom Valjevo, Koceljeva i Šabac.

„Nema umora", rekli su dva dana pre dolaska u Novi Sad, dok su se spremali da iz Šapca nastave ka Rumi.

U ovom gradu sastali su se sa pešacima iz Sremske Mitrovice pa je u celoj koloni bilo oko 800 ljudi.

Uz zvuke bubnjeva i vuvuzela stigli su u Novi Sad.

Pogledajte video: Put dug sedam dana - studenti iz Čačka pešače do Novog Sada

Vojvođani na putu ka Novom Sadu

Studenti iz Vršca krenuli su ka Novom Sadu 27. oktobra.

Njihovu šetnju pratio je slogan „Iz Banata iz inata", a u koloni je bilo oko 50 ljudi.

Vršačka kolona provela je prvu noć odmora u Plandištu, gde su prespavali u crkvenom domu, pošto im opština nije dozvolila da prenoće u školskoj sali.

Sledeće stanice bili su Sečanj, Zrenjanin, gde ih je u centru grada dočekao crveni tepih, i Žabalj.

Dva dana posle vršačkih, na put su krenuli studenti iz Subotice.

Oni su prošli kroz Zmajevo, Stepanovićevo i Kisač, mesta u kojima žive porodice stradalih u padu nadstrešnice.

U Novi Sad su ušli, noseći velika srca na kojima su bila ispisana imena stradalih u padu nadstrešnice i njihove godine rođenja i smrti.

BBC Studenti ispred murala Vukašinu Crnčeviću u Zmajevu

BBC Studenti su odali poštu ispred murala Nemanji Komaru, stradalom u padu nadstrešnice, u Stepanoviću

Pogledajte video: Studenti su na putu do Novog Sada prošli i kroz Zmajevo i Stepanovićevo

Nišlije na biciklima

Na put iz Niša krenulo je oko 30 studenata biciklista.

Njihova kolona je imala policijsku pratnju na putu do Paraćina, gde im je bilo prvo prenoćište, a naredno u Smederevu.

Treću noć su proveli u Beogradu, gde su ih na Kalemegdanu dočekale baklje i vatromet, a u petak uveče su stigli u Novi Sad.

Sve kolone i Novosađani koji su ih dočekali, otišli su i ostavili cveće ispred Železničke stanice oko ponoći, gde su održali 16 minuta tišine za žrtve, pred komemorativni skup u subotu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.01.2025)