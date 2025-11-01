Krkobabić: Uskoro socijalna penzija ako se Vlada i Skupština dogovore

Žene na selu starije od 65 godina koje nemaju nikakva primanja mogle bi da u dogledno vreme počnu da primaju neku nadoknadu, kao socijalnu garantovanu penziju, ako se Vlada i poslanici u Skupštini saglase sa inicijativom poslaničkog kluba PUPS-a.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobavić rekao je u intevjuu listu Politika da postoji jedna kategorija naših građana starijih od 65 godina koji nemaju penziju niti će je ikada dobiti, jer nemaju 15 godina staža, a nemaju ni bilo kakve druge prihode.

"Takvih ima i u gradovima i među muškarcima. Ali, reč je, pre svega, o ženama na selu. Te ženesu svojevrsne heroine - ceo svoj radni vek su provele na njivama, u štalama, voćnjacima i povrtnjacima, ali i podižući i vaspitavajući generacije mladih naraštaja. I danas bez ijednog svog dinara. Već godinama se zalažem da mi, kao odruštvo u celini, prepoznamo te žene, koje su, bez sumnje decenijama 'nevidljive' i gotovo zaboravljene. A najprimerniji način za to je upavo uvođenje socijalne garantove penzije", rekao je Krkobabić.

Prema njegovim rečima, sredstva za nju izdvajaće se iz republičkog budžeta, iz dela namenjenog za realizaciju mera socijalne politike.

"To konkretno znači da uopšte neće ugroziti funkconisanje penzionog fonda, što neki neobavešteni ili zlonamerni pogrešno pokušavaju da proture i predstave kao suštinu te ideje. Iznos ove penzije ne bi trebalo da bude manji od 150 evra, poput zemalja u okruženju", naveo je Krkobabić, kao i da će PUPS uskoro predložiti odgovarajuća zakonska rešenja za njeno uvođenje.