Erdogan: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da će nastavak prekida vatre, isporuka humanitarne pomoći Gazi i prelazak na fazu obnove Gaze biti mogući samo ako se Izrael primora na sve ovo.

- Turska je spremna da doprinese svim snagama brzom oporavku Gaze. Baš kao što smo to učinili juče, danas i sutra, nikada nećemo napustiti našu palestinsku braću i sestre i nastavljamo da se zalažemo za rešenje dve države - rekao je Erdogan i dodao da su nedavne uzastopne odluke o priznavanju Palestine "izuzetno važne u tom pogledu". On je pozvao zemlje koje još nisu donele ovu odluku da "bez oklevanja priznaju Državu Palestinu", prenosi agencija Anadolija. Erdogan