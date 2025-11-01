Francuski poslanici odbacili su predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije

Blic pre 8 minuta
Francuski poslanici odbacili su predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije

Francuski poslanici odbacili su danas predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije koje je podnela levica i umesto toga podržali vladin plan oporezivanja imovine u holding kompanijama.

Premijer Sebastijan Lekorni je, želeći da umiri poslanike Socijalističke partije, nezadovoljne zbog odbijanja poreza na bogatstvo, rekao je da se Vlada neće protiviti ukidanju zamrzavanja penzija i socijalne pomoći u njegovom budžetu za 2026. godinu, preneo je Rojters. Glasanje je istaklo duboke podele u francuskom parlamentu oko načina oporezivanja najbogatijih građana, dok poslanici raspravljaju o vladinom predlogu budžeta koji predviđa štednju, navodi agencija.
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Hladan tuš za novinare Bela kuća uvodi nova pravlila, stupaju na snagu - odmah!

Hladan tuš za novinare Bela kuća uvodi nova pravlila, stupaju na snagu - odmah!

Alo pre 19 minuta
I Bela kuća uvela ograničenja za novinare

I Bela kuća uvela ograničenja za novinare

Politika pre 14 minuta
Rojters i AP o komemoraciji u Novom Sadu: Okupljanja jačaju pritisak na Vučića

Rojters i AP o komemoraciji u Novom Sadu: Okupljanja jačaju pritisak na Vučića

Danas pre 34 minuta
Bela kuća uvela nova ograničenja za novinare

Bela kuća uvela nova ograničenja za novinare

Euronews pre 34 minuta
Poslanici odbacili porez za najbogatije

Poslanici odbacili porez za najbogatije

Politika pre 3 sata
Još jedan krvavi sukob u Briselu: U sukobu rivalskih bandi ranjene dve osobe

Još jedan krvavi sukob u Briselu: U sukobu rivalskih bandi ranjene dve osobe

Mondo pre 4 sati
Tramp upro prstom u ovu državu: Počinjen je masakr, hoću izveštaj!

Tramp upro prstom u ovu državu: Počinjen je masakr, hoću izveštaj!

Alo pre 4 sati

Ključne reči

PorezBudžetRojters

Svet, najnovije vesti »

Nije sve Putinovo maslo

Nije sve Putinovo maslo

Radar pre 19 minuta
Francuski poslanici odbacili su predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije

Francuski poslanici odbacili su predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije

Blic pre 8 minuta
Hladan tuš za novinare Bela kuća uvodi nova pravlila, stupaju na snagu - odmah!

Hladan tuš za novinare Bela kuća uvodi nova pravlila, stupaju na snagu - odmah!

Alo pre 19 minuta
I Bela kuća uvela ograničenja za novinare

I Bela kuća uvela ograničenja za novinare

Politika pre 14 minuta
(Mapa) ključni grad pred padom Ukrajinska vojska priznaje: Ruske snage kontrolišu približno 60 odsto Pokrovska

(Mapa) ključni grad pred padom Ukrajinska vojska priznaje: Ruske snage kontrolišu približno 60 odsto Pokrovska

Večernje novosti pre 8 minuta