Francuski poslanici odbacili su predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije

Francuski poslanici odbacili su danas predloge za uvođenje dodatnog poreza za najbogatije koje je podnela levica i umesto toga podržali vladin plan oporezivanja imovine u holding kompanijama.

Premijer Sebastijan Lekorni je, želeći da umiri poslanike Socijalističke partije, nezadovoljne zbog odbijanja poreza na bogatstvo, rekao je da se Vlada neće protiviti ukidanju zamrzavanja penzija i socijalne pomoći u njegovom budžetu za 2026. godinu, preneo je Rojters. Glasanje je istaklo duboke podele u francuskom parlamentu oko načina oporezivanja najbogatijih građana, dok poslanici raspravljaju o vladinom predlogu budžeta koji predviđa štednju, navodi agencija.