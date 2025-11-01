Služena liturgija u Novom Sadu, Vučić najavio molitvu

U Sabornom hramu u Novom Sadu jutros je počela liturgija povodom Mitrovskih zadušnica, posle koje će biti služen parastos poginulima u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, kao i svim preminulim pravoslavnim hrišćanima.

Liturgiji prisustvuju ministar za evropske integracije Nemanja Starović, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i članovi vojvođanske vlade, predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić, gradski većnici i građani. Parastos posle liturgije služi vladika bački Irinej. Patrijarh srpski Porfirije služiće u 11 sati u Hramu Svetog Save u Beogradu liturgiju posvećenu stradalima u tragediji u Novom Sadu. Predsednik Srbije