Neočekivano topao početak novembra Danas će temperatura ići do čak 25 stepeni

Dnevnik pre 1 sat
Neočekivano topao početak novembra Danas će temperatura ići do čak 25 stepeni

BEOGRAD: U Srbiji će ujutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom i do 25 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno pojačan. Najniža sutrašnja temperatura biće od nula do 11, a najviša od 20 do 25 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će danas u pojedinim delovima grada biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od šest do 11, a
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nakon prohladnog jutra, prvi dan novembra sunčan sa prolećnom temperaturom do 25 stepeni

Nakon prohladnog jutra, prvi dan novembra sunčan sa prolećnom temperaturom do 25 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 47 minuta
Pravo Miholjsko leto: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperature do 25 stepeni

Pravo Miholjsko leto: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperature do 25 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
(Mape) najniža 0, najviša 25 u istom danu! Nastavlja se šok niz, a od ovog dana zahlađenje, idemo i u minus

(Mape) najniža 0, najviša 25 u istom danu! Nastavlja se šok niz, a od ovog dana zahlađenje, idemo i u minus

Blic pre 3 sata
Magla, nula stepeni a onda šok! Danas spremite i jaknu i majicu! Danas vremenski rolerkoster!

Magla, nula stepeni a onda šok! Danas spremite i jaknu i majicu! Danas vremenski rolerkoster!

Alo pre 3 sata
Prohladno jutro, sunčan dan – temperatura do 25 stepeni

Prohladno jutro, sunčan dan – temperatura do 25 stepeni

RTS pre 3 sata
Vremenska prognoza za 1. novembar: Pretežno sunčano i veoma toplo za početak novembra

Vremenska prognoza za 1. novembar: Pretežno sunčano i veoma toplo za početak novembra

Mondo pre 4 sati
U Srbiji danas sunčano i toplo: Maksimalna temperatura do 25 stepeni

U Srbiji danas sunčano i toplo: Maksimalna temperatura do 25 stepeni

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, u Novom Sadu komemorativni skup

Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, u Novom Sadu komemorativni skup

NIN pre 33 minuta
Marta Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, ono što građani traža su vrednosti i EU

Marta Kos: Novosadska tragedija menja Srbiju, ono što građani traža su vrednosti i EU

N1 Info pre 23 minuta
VIDEO: Gužva na auto-putu ka Novom Sadu

VIDEO: Gužva na auto-putu ka Novom Sadu

Radio 021 pre 7 minuta
Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Godišnjica i odavanje počasti za 16 žrtava

Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Godišnjica i odavanje počasti za 16 žrtava

Nova ekonomija pre 27 minuta
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

BBC News pre 27 minuta