Nikoli Jokiću nedostajala asistencija za istoriju: Somborac promašio šut za pobedu

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews
Samo jedna asistencija nedostajala je Nikoli Jokiću da postane prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je uspeo da na prvih pet utakmicua u sezoni ostvari "tripl-dabl" učinak.

Najbolji košarkaš današnjice je u duelu protiv Portlanda postigao 21 poen, uhvatio je 14 lopti i devet puta proigrao saigrače, ali to nije bilo dovovoljno niti za pomenuti rekord, niti za trijumf Denvera - 107:109. Imao je srpski reprezentativac šut za pobedu i samo malo sreće je nedostajalo da donese trijumf nekadašnjem šampionu najjače košarkaške lige na svetu koji bi bio sasvim zaslužen. Tim iz Kolorada je u većem delu meča bio bolji rival na parketu. Nikola
